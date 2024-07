Uwe Melzer (Speyer) und Dieter Bartek (Otterstadt) sind die Garanten der Dannstadter Segelflieger in der Bundesliga. Alle Teams punkteten.

Fliegerisches Können, Erfahrung und Einsatzbereitschaft sind die Grundlagen ihres Erfolgs und die der Ligamannschaften am Segelflug-Paradies Ludwigshafen-Dannstadt. In 25 Jahren Erste OLC-Bundesliga haben die beiden die meisten erfolgreichen Flüge beigesteuert.

Das vergangene Wochenende brachte uneinheitliches aber für den Südwesten aussichtsreiches Wetter. Hinter dem abgezogenen Regen brachte frische Meeresluft gute Bedingungen für thermische Aufwinde und Wolkenaufreihungen. Der Samstag entwickelte sich etwas verhalten, dann folgten gute Flugbedingungen.

Frühe Starts

Melzer und Bartek waren früh gestartet und flogen nach Lothringen bis Saverne und wieder zurück bis in den Odenwald und fast den gleichen Weg ein zweites Mal. Bartek legte dabei in knapp acht Stunden 609 Kilometer zurück. Am schnellsten war Melzer mit einem Schnitt von 106,13 km/h gefolgt von Bartek 102,63 km/h. Am Sonntag punktete noch Peter Mangold mit 101,68 km/h. Dazu kommen noch Punkte für die zurückgelegte Strecke der drei Piloten. Das Team Segelflug-Paradies erreichte in der WeGlide-Bundesliga damit den siebten Rundenplatz und neun Punkte. Damit finden sich die Dannstadter um einen Platz verbessert auf Rang 20 in der Bundesligatabelle wieder.

In der OLC-Liga holte sich die Mannschaft der SFG Giulini den siebten Rundenplatz. Charly Müller komplettierte mit Melzer und Bartek das Trio. Mit 14 Zählern verbesserten sich die Giulinis um zwei Plätze auf Rang zehn. In der Landesklasse Rheinland-Pfalz gab es Punkte für Till Roßkopf (80,31 km/h) und Norman Stirbu (76,78 km/h). Die „Paradiesvögel Lu-Dannstadt“ erreichten Rundenplatz vier und liegen in der Tabelle auf dem zweiten Rang. In der Landesklasse U25 siegte Karol Müller/SFG Giulini mit 95,30 km/h. Die Junioren aus Dannstadt führen die Tabelle an.