Die Dannstadter Segelflieger erlebten durchwachsene Flugtage. Während die Bundesliga-Ergebnisse hinter den Erwartungen blieben, ging das Vergleichsfliegen erfolgreicher aus.

Auch in der fünften Runde der Segelflug-Bundesliga gelingt den Dannstadter Piloten kein Durchbruch. Während des Dannstadter Vergleichsfliegen an Pfingsten bleiben für die Segelflieger nur die hinteren Plätze. Trotz des großen Engagements ließen die Wetterbedingungen im Südwesten keine schnellen und weite Streckenflüge zu.

Die schnellen Schnittgeschwindigkeiten in der Bundesliga erreichten Jan Hertrich (113,7 Punkte) während des Trainingstages bei den Deutschen Meisterschaften der Standard-Klasse in Zwickau. Zweitschnellster wurde Uwe Melzer (99,8 Punkte), Dritter war Karol Müller (87,3 Punkte). Für die größten Strecken gab es für Melzer 44,4 Punkte, für Linus Seits 35,09 Punkte und Karol Müller 35,2 Punkte. Damit erreichten das Team „Segelflug-Paradies Lu-Dannstadt“ den 14. Rundenplatz und liegt in der Bundesligatabelle auf Rang 24.

In der OLC-Liga passte die Performance besser: Der neunte Rundenplatz brachte die Mannschaft SFG Giulini einen Rang vor auf Tabellenplatz acht. Es punkteten Jan Hertrich (115,32 km/h) vor Uwe Melzer (101,22 km/h) und Charly Müller (86,58 km/h).

Am Sonntag ging das 39. Dannstadter Vergleichsfliegen mit schwierigen Aufgaben zu Ende. Es waren knapp 50 Segelflugzeuge am Segelfluggelände zwischen Dannstadt und Schifferstadt in drei Klassen und der Junioren Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften 2027 am Start. Bei den Doppelsitzern gewann das Team Andreas Schottmüller vom SSV Ludwigshafen. In der Clubklasse wurde Karol Müller Zweiter in der Club-Klasse und Vater Charly Müller (beide SFG-Giulini Ludwigshafen) Zweiter in der Gemischten-Klasse.