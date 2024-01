Klassenziel erreicht. Beim Heimspieltag in der Prellballbundesliga festigten die Herren des TSV Ludwigshafen ungeschlagen mit sieben Siegen ihre Tabellenführung in der Südgruppe.

Trainer Edwin Leinberger hatte den richtigen Riecher: „Unser Spiel gegen Rieschweiler wird vorentscheidend.“ Nicht allein, weil die Gäste aus der Südwestpfalz als Tabellenzweiter in der Verfolgerrolle lauerten, sondern weil Waiblingen als Dritter im Bunde aufgrund der Witterung ein wenig ersatzgeschwächt antreten musste. Für beide Pfälzer Vertreter kein Problem, schließlich qualifizieren sich die ersten vier Mannschaften für die Endrunde um den Deutschen Meistertitel Mitte März in Meinerzhagen im Sauerland. „Für uns geht es heute darum, ein wenig Trainingsrückstand aufzuarbeiten, damit wir bis zur Deutschen Meisterschaft wieder gut dastehen“, erklärt Leinberger. Vor allem Mannschaftsführer Florian Maßen wirkte zuletzt berufsbedingt nicht immer mit. Und die Ludwigshafener haben schließlich ein großes Ziel.

„Wir sind seit 2018 deutscher Meister“, sagt Leinberger. Und auch wenn die Finalrunde aufgrund der Pandemie in den Jahren 2020 und 21 nicht stattgefunden hatte: Der TSV Ludwigshafen ist aktuell im deutschen Prellball noch immer das Maß aller Dinge. Das Team verteidigte den Titel zuletzt 2023 in eigener Halle mit David Poyatos auf Rechts, Mittelmann Florian Maaßen, links mit Sebastian Grieshaber und Bodo Leinberger am Schlag als Stammformation und Sebastian Wild und Christian Ziegler, die es dem Trainer ermöglichen ohne Qualitätsverlust durchzuwechseln.

Respekt vor Rieschweiler

Trotzdem war der Respekt groß: „Rieschweiler hat sich in den vergangenen Jahren gut gemacht. Die Mannschaft spielt seit Jahren zusammen“, lobt Leinberger. Und ein kleines bisschen hat der TSV daran auch seinen Anteil. Spielmacher Maic Volnhals lebt, arbeitet und trainiert in Ludwigshafen. „Er kennt natürlich unsere Spielweise“, erläutert Leinberger. Geholfen hat das aber erneut nicht. In einem engen Spiel gab erneut die Routine und vor allem die Sicherheit des Platzhirschen den Ausschlag. Nach zwei Mal zehn Minuten lagen die Gastgeber mit 30:27 vorne, behielten nicht nur den gesamten Spieltag eine weiße Weste, sondern distanzierten die Konkurrenz gleich zwei Mal um 20 Bälle.

Überraschend kam das nicht. Ein Grund dafür ist das seit 2018 ständig ausgebaute Selbstvertrauen: „Wir wissen, dass wir jedes Spiel gewinnen können“, erklärt Mannschaftsführer Florian Maaßen. Nur in einem Spiel pro Saison stimme häufig die Konzentration nicht, gebe es deshalb eine Niederlage. „Und dieses Spiel hatten wir schon am letzten Spieltag“, rechnet Maaßen mit einem Augenzwinkern vor. Nachdem die offenbar obligatorische Niederlage schon abgehakt ist, können demnach ab dann nur noch Siege folgen.

Ziel ist der Titel

In der Franz-Zang-Halle ließen die Gastgeber dieser Vorgabe Taten folgen, waren vor allem gegen den „Thronprinzen“ aus Rieschweiler vollkonzentriert. Sie lagen nahezu über die gesamte Spielzeit in Führung bis auf das 11:12 kurz vor der Pause und bestachen vor allem durch große Sicherheit, was auch dem Gegner Respekt abnötigte: „Ludwigshafen spielt unglaublich konstant. Da sind ein oder zwei Eigenfehler schon zu viel“, kommentiert TVR-Kapitän Niklas Speer und gratuliert fair zum erneuten Erfolg.

Für Edwin Leinberger und seine Mannschaft geht die Arbeit hingegen weiter und über den vierten Spieltag am 24. Februar hinaus. „Unser Ziel ist wieder die Deutsche Meisterschaft“, stellt er klar.