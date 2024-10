Der fünffache Deutscher Meister und Titelverteidiger TSV Ludwigshafen startete am Wochenende in die neue Saison. Der erste Spieltag wurde im nordrhein-westfälischen Hückeswagen ausgetragen.

Ohne den angestammten Kapitän Florian Maaßen sowie Sebastian Wild trat die TSV-Mannschaft mit Bodo Leinberger, David Poyatos, Christian Ziegler und Sebastian Grieshaber an. Im ersten Spiel ging es gegen den TV Huchenfeld. Von Anfang an stand eine knappe Führung aufseiten des Favoriten, der sich am Ende mit 35:29 durchsetzte. In der zweiten Begegnung stand der TV Freiburg Herdern den Ludwigshafenern gegenüber. Gegen die mit Ambitionen in die Saison gestartete Mannschaft gewann der Titelverteidiger souverän mit 40:28. Es folgten zwei Spiele gegen die Mannschaften des TV Rieschweiler. Gegen die zweite Mannschaft hieß es am Spielende 41:28. Auch gegen die erste Mannschaft ließ das TSV-Team nichts anbrennen und siegte deutlich mit 48:28. Allerdings war insbesondere die 1. Mannschaft des TV Rieschweilers ersatzgeschwächt aufgelaufen.

Der TSV Ludwigshafen führt nach dem ersten Spieltag die Bundesliga Süd punktgleich mit dem SV Weiler an. Gegen Weiler trug der Meister ein Freundschaftsspiel aus, welches er knapp mit 34:31 für sich entschied. Der nächste Spieltag wird am 9. November in der Franz-Zang-Halle in Ludwigshafen ausgetragen, der Eintritt für Zuschauer ist frei.