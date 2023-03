Die Minigolf-Bundesliga startet. Am Sonntag steht der erste Spieltag der Bundesliga Süd auf der Minigolfanlage im Ebertpark in Ludwigshafen an. Dabei sind zahlreiche Stars der Minigolfszene vor Ort und streben nach der perfekten Runde.

18 Schläge für 18 Bahnen: Was für den Laien in der Regel unmöglich ist, ist für die Minigolf-Spitzensportler das Ziel. Auch am Sonntag wird ab 9 Uhr im Ebertpark dieses Topresultat erwartet, wenn sieben der besten Minigolf-Mannschaften Deutschlands um Punkte für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft kämpfen.

Die Heimmannschaft des MGC Ludwigshafen um den Senioren-Mannschaftseuropameister Robert Hahn ist nach einigen Jahren der Zweitklassigkeit jetzt wieder zurück im Oberhaus. Trotz zweier Verstärkungen aus Heilbronn kann jedoch nur der Klassenverbleib das Ziel sein.

Zweikampf bei den Männern

Bei den Herren wird ein Zweikampf zwischen dem MGC Mainz, dem deutschen Meister von 2017, und der SG Arheilgen (mehrfacher Deutscher Vizemeister) erwartet. Für den MGC tritt mit Marcel Noack ein Einzel- und dreimaliger Mannschaftsweltmeister an. Mit Kenny Marc Schmeckenbecher, dem Star der Jugendweltmeisterschaften 2022 in Murnau (viermal Gold), haben sich die Rheinhessen aussichtsreich verstärkt. In der SG Arheilgen sind mit Oleg Klassen und Routinier Achim Braungart Zink ebenfalls Mannschaftswelt- und Europameister als Leistungsträger im Team.

Der deutsche Meister BGS Hardenberg-Pötter spielt seine Qualifikation in der Nordstaffel der Bundesliga und wird dann auf den deutschen Meisterschaften im Juli in Bad Münder auf die besten Südteams treffen.

Eine dreimalige Weltmeisterin

Bei den Frauen werden sich am Sonntag der MGC Mainz und die Spielgemeinschaft aus Oberkochen/Hilzingen/Homburg messen. Stefanie Blendermann, aktuelle Dreifach-Weltmeisterin, ist die Leistungsträgerin der Rheinhessinnen. Die Europa- und Vizeweltmeisterin Melanie Hammerschmidt ist die Top-Spielerin der Spielgemeinschaft. Die größte Konkurrenz der beiden Teams spielt im Norden. Der Besuch des Bundesligaspieltages ist kostenlos.