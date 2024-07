Am Wochenende gab es nur einen Tag mit mäßigen Wetterbedingungen für die Dannstadter Segelflieger. Sie bangen weiter um den Bundesliga-Verbleib.

Nachdem der Samstag mit kräftigen Schauern keine Segelflüge in Dannstadt zugelassen hatte, startete der Sonntag sehr verhalten und anspruchsvoll. Die niedrige Basishöhe (der fliegbare Bereich unter den Schönwetterwolken) verlangte vorsichtiges Agieren, um keine vorzeitige Außenlandung zu riskieren. Erst am Nachmittag kann die Thermik in Schwung, die Sportler konnten bis etwa 15.000 Meter steigen.

In der WeGlide-Bundesliga erreichte das „Segelflug-Paradies Lu-Dannstadt“ mit Peter Mangold, Uwe Melzer und Charly Müller in der Geschwindigkeitswertung sowie Klaus Leitner, Dieter Bartek und Melzer in der Streckenwertung den zehnten Rundenplatz. Mit sechs Punkten verteidigten sie damit Rang 21 in der Tabelle. Um den Abstieg in die Zweite Bundesliga zu verhindern, müssen die Dannstadter einen Platz gutmachen.

In der OLC-Liga punkteten für das Team der SFG-Giulini Achim Besser (105,80 km/h), Melzer (81,17 km/h) und Bartek (79,98 km/h). Rundenplatz zehn mit acht Punkten reichte, um Rang zehn in der Tabelle zu halten.

In der Landesklasse Rheinland-Pfalz flogen Dominik Dewald (80,24 km/h) und Till Roßkopf (66,30 km/h) auf Rundenplatz zwei. Damit führen die Paradiesvögel in der Tabelle vor dem LSC Bad Neuenahr und dem LSV Mönchsheide.