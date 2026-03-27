Nach der Winterpause steigen die Elektro-Rollstuhl-Hockeyspieler der Rolli Teufel Ludwigshafen in die neue Saison der Bundesliga ein.

Erster Gegner in Messel ist am Samstag um 11.50 Uhr der letztjährige Tabellendritte Torpedo Ladenburg. Nachdem die Rolli Teufel aus Krankheitsgründen im vergangenen Jahr auf einen Einsatz am ersten Spieltag verzichten und drei Spiele kampflos abgeben mussten, setzt das seit Mitte Januar wieder trainierende Team um David Huber auf einen besseren Start in die neue Runde. „Ich hoffe wir bleiben auch im weiteren Saisonverlauf von Ausfällen verschont“, sagt der Kapitän, der eine herausfordernde Saison erwartet. Vor allem der Abgang von Stefan Möll und damit eines langjährigen Leistungsträgers sei nicht so leicht zu verkraften, prophezeit der Ideengeber und beste Torjäger der Mannschaft. Zum Kader der Rolli Teufel gestoßen ist dagegen lediglich ein junger Nachwuchsspieler, der erst langsam an das Niveau der Bundesliga herangeführt werden kann.

Gegen die mit einigen Nationalspielern auflaufende Mannschaft von Torpedo Ladenburg muss beim Auftakt in der Nähe von Darmstadt daher schon für ein achtbares Ergebnis eine überragende Leistung auf das Feld gebracht werden. „Der Gegner war schon in der Vorsaison sehr eingespielt und hat in der Winterpause noch gute Spieler hinzubekommen“, weiß Huber. Realistisch gesehen wird in der neuen Runde der im Vorjahr erreichte vierte Platz in dem Sechser-Feld der 1. Bundesliga das erste Ziel der Mannschaft sein. Neben dem Team aus Ladenburg gelten der vielfache deutsche Meister Black Knights Dreieich I und die zweite Mannschaft der Hessen als klare Favoriten auf die ersten Plätze. Gegen die Zweitvertretung des Gastgebers schließen die Rolli Teufel Ludwigshafen am Samstag um 18.50 Uhr erneut als Außenseiter den Spieltag ab.

Sieg gegen Aufsteiger Pflicht

Zuvor ist um 15.20 Uhr ein Sieg gegen den Aufsteiger Ruhr-Rollers Essen Pflicht, um einen Fehlstart zu verhindern und nicht in zuletzt nicht mehr bekannte Abstiegssorgen zu geraten. Das Team aus dem Ruhrpott setzte sich im Vorjahr in einer deutlich ausgeglicheneren 2. Bundesliga erst nach einem spannenden Finale gegen die fast gleichauf liegenden Verfolger Nording Bulls Lalendorf und Ballbusters Würzburg durch.

In Essen findet am 18. April der zweite von insgesamt sechs Bundesliga-Spieltagen der Powerchair-Hockey-Bundesliga statt, an dem die Rolli Teufel auf den alten Landesrivalen Star Drivers Bad Kreuznach treffen. Zum dritten Aufeinandertreffen der sechs Teams kommt es am 20. Juni in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Bad Dürkheim, in dem die Rolli Teufel Ludwigshafen ihre Heimspiele austragen.