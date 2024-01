Zum einzigen Heimspiel in der Meisterrunde der weiblichen A-Jugendbundesliga der Handballerinnen empfangen die JSG Mundenheim/Rheingönheim mit dem Buxtehuder SV den Topfavoriten. JSG-Trainer Marcus Muth lobt den Gegner in den höchsten Tönen. „Das ist ein Handballinternat mit professionellen Trainingsbedingungen.“ Die Gäste haben schon vor der Saison das klare Saisonziel Final-Four-Turnier ausgegeben und orientieren sich daran.

„Beim Sauerland-Cup konnten wir sie kurz überraschen und lagen mit 4:0 in Führung. Das wird genau der Grund sein, warum sie am Sonntag nicht überrascht sein werden“, warnt Muth. Er selbst berichtete in der Spielvorbereitung von den klassischen Problemen im Amateurbereich: „Wir hatten ein paar Kranke und Verletzte, und andere stecken mitten in den Abiturvorbereitungen.“ Er hofft trotzdem auf ein attraktives Spiel und darauf, „dass wir Buxtehude so lange wie möglich ärgern können“. Spielbeginn im Schulzentrum Mundenheim ist am Sonntag um 14 Uhr.