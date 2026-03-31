Die Rolli Teufel Ludwigshafen bleiben beim Auftakt der 1. Powerchair-Hockey-Bundesliga ohne Punktgewinn. Eine Niederlage am Wochenende schmerzt besonders.

„Das war wirklich kein guter Spieltag für uns.“ Ernüchtert zeigt sich Kapitän David Huber nach drei Niederlagen seiner Rolli Teufel Ludwigshafen am ersten Spieltag der 1. Powerchair-Hockey-Bundesliga.

„Jeweils in der ersten Halbzeit haben wir noch einigermaßen mithalten können. Danach haben wir in allen Spielen zu viele Gegentore kassiert und sind daher von unserem Auftritt beim Saisonauftakt sehr enttäuscht“, so die klare Aussage des mit 16 Treffern einmal mehr erfolgreichsten Torschützen seiner Mannschaft. Nicht unerwartet kamen in Messel dabei allerdings die bereits im Vorfeld einkalkulierten Niederlagen gegen die mit Nationalspielern gespickten Mannschaften von Torpedo Ladenburg (6:25) und Black Knights Dreiech II (8:31).

Distanzschüsse als Problem

Mehr ausgerechnet hatte man sich aufseiten der Rolli Teufel Ludwigshafen aber vor der Partie gegen den Aufsteiger Ruhr-Rollers Essen, der sich nach achtjähriger Abwesenheit überraschend stark in der 1. Bundesliga zurückgemeldet hat. Bis zum Halbzeitstand von 6:7 waren die Hoffnungen der Rolli Teufel zwar noch intakt. Dann aber zog das gegnerische Team mit Spielern aus dem gesamten Ruhrgebiet vor allem dank der Tore von Durmus Dinc bis zum Endresultat von 8:15 davon.

„Wir haben nach der Pause vor allem gegen seine sehr präzisen Distanzschüsse kein Mittel mehr gefunden“, spricht David Huber daher auch von einer verdienten Niederlage. Der jeweilige Einbruch in der zweiten Halbzeit habe allerdings als Ursache weniger konditionelle Probleme, so Huber: „Uns hat beim Saisonbeginn offensichtlich noch die richtige Einstellung gefehlt und wir waren nicht eingespielt.“

Klassenverbleib als Ziel

Soll auch in der laufenden Saison der Klassenverbleib erreicht werden, muss sich die Mannschaft daher bei dem am 18. April in Essen folgenden zweiten Spieltag deutlich steigern. Dann treffen die Rolli Teufel gleich zum Auftakt auf die ebenfalls punktlose Mannschaft der Star Drivers Bad Kreuznach, die wegen des schlechteren Torverhältnisses momentan auf dem letzten Platz rangiert. „Am Wochenende hat ihr stärkster Spieler gefehlt“, hat David Huber einen Grund für die hohen Niederlagen des Landesrivalen ausgemacht, der nach den gezeigten Leistungen erst einmal der schärfste Konkurrent im Kampf um den Klassenverbleib ist. Einen Absturz an das Tabellenende vor dem folgenden Heimspieltag am 20. Juni in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim wollen die Rolli Teufel Ludwigshafen unbedingt vermeiden.