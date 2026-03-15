Nach dem Einzug ins DHB-Final-Four im vergangenen Jahr steht die männliche B-Jugend des HLZ vor der nächsten Sternstunde. Was es dazu noch braucht.

Das war nichts für schwache Nerven: Mit einer furiosen Aufholjagd hat die männliche B-Jugend des Handball-Leistungszentrums (HLZ) Friesenheim-Hochdorf im vorletzten Heimspiel der Meisterrunde D der Bundesliga die Tür zur Teilnahme am Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft weit aufgestoßen. Nach einem 14:19-Rückstand zur Pause drehten die Jungs um ihren Kapitän Finn Felix die Partie und sicherten sich mit 32:28-Erfolg gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn Jano Filder die nächsten zwei Zähler. Bereits vor einer Woche war dieses Kunststück gelungen – ebenfalls nach einem deutlichen Rückstand gegen Frisch Auf Göppingen, als sie nach 30 Minuten ebenfalls mit fünf Toren zurücklagen.

Nun zählt die Zukunft: Mit einem weiteren Erfolg am nächsten Sonntag gegen den HC Erlangen sowie einem Sieg des bisher ungeschlagenen Tabellenführers Rhein-Neckar Löwen gegen Jano Filder wäre ihnen Platz zwei sicher. Damit hätten die HLZ-Jungs im ersten Heimspiel der Deutschen Meisterschaft gegen den Nachwuchs der Füchse Berlin Heimrecht. „Unser Ziel ist das Viertelfinale. Diesen Glauben haben wir nicht aufgegeben und dafür haben wir heute alles versucht“, sagte Felix Gleißner. Der erst im Januar 15 Jahre alt gewordene Torhüter war in der Aufholjagd der Matchwinner. Dabei kam der Rheinhesse aus Bodenheim bei Mainz zunächst gar nicht in die Partie. „Ich brauche da immer eine Weile, bis ich im Flow bin“, räumt Gleißner ein.

Torhüter sticht in Hälfte zwei

Er wuchs erst in der zweiten Hälfte über sich hinaus, parierte immer wieder die Würfe von Niklas Gatzweiler, den seine Vorderleute zunächst nicht in den Griff bekamen, und „pushte“ seine Kollegen nach vorn. Mit Erfolg: Tor um Tor verkürzte die Mannschaft von Cheftrainer Malte Metz ihren Rückstand, ehe Jonas Gögelein in der 52. Minute zum verdienten 26:26-Ausgleich traf. Die Stimmung der 200 Zuschauer hätte nicht besser sein können. Die Jungs waren „on fire“. Die Mentalität, der Glaube waren zurück. Nils Hehn, das Eigengewächs des HLZ, sorgte erstmals für die Führung (54.), ehe der überragende Marko Mateskovic-Gill (56.) auf dem linken Flügel nachlegte. „Wir sind dann als Mannschaft aufgetreten, jeder war für den anderen da. Auch haben wir den Glauben nicht verloren. Wir wussten, dass wir diesen Sieg brauchen“, erzählte Nils Hehn.

Einen großen Anteil hatte erneut das Torwarttalent Gleißner, der in der Schlussphase zwei Siebenmeter gegen Vincent Hoppe parierte. „Das ist schon etwas Besonderes, aber dafür hat mich mein Torwarttrainer darauf eingestellt“, so der Torhüter. „Felix hat uns mit seinen Paraden schon gepusht“, stellte Kapitän Finn Felix fest. Dabei setzten die Gäste ihre offensive Manndeckung fort – ohne den erhofften Erfolg. Angeführt von Spielmacher Felix bewiesen die HLZ-Jungs kühlen Kopf und suchten immer wieder über die Flügel ihre Chancen. Grandios, wie Hendrik Louis sich bei der offenen Deckung am Kreis anspielbar machte und souverän traf.

Freude nach Abpfiff

Metz nahm in Halbzeit zwei eine taktische Veränderung vor: Statt des offensiven Abwehrverbunds stellte er seine Mannschaft auf die 6-0-Deckung um. Ein Mittel, das die Gäste völlig aus dem Tritt brachte. Die Aufholjagd nahm ihren Lauf. Der Schlüsselmoment: Nach dem Anschlusstreffer von Marko Mateskovic-Gill zum 25:26 musste dieser mit einer Zeitstrafe vom Platz. Nach einem Ballgewinn von Jannik Knecht traf Gögelein in Unterzahl zum 27:26. Dann parierte Gleißner einen Wurf des gegnerischen Linksaußen Fritz Kazmaier. Danach waren die HLZ-Jungs nicht mehr zu stoppen.

Nach dem Abpfiff kannte die Freude keine Grenzen, die Jungs hüpften Arm in Arm im Kreis. Trainer Malte Metz wirkte sichtlich erleichtert: „Unser Ziel war es, dass der Innenblock kompakt bleibt und wir für die Außen die Chancen öffnen.“ Dass sich seine Mannschaft erneut steigerte, kommt für ihn nicht überraschend. „Wenn sie mal im Flow ist, läuft es. Und Felix hat die Bälle gehalten, die er halten muss.“