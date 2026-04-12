13 Fehlversuche brachten die Staffel des AC Mutterstadt um ein besseres Ergebnis im Auswärtskampf beim Chemnitzer AC.

Die im Vorfeld schon für den Endkampf qualifizierte AC-Mannschaft kassierte eine hohe 709:788 (0:3)-Niederlage beim Mitfinalisten aus Sachsen. Diese einkalkulierte Niederlage können die Mutterstadt verkraften. Die Hausaufgaben hatte das Sextett im Vorfeld bereits erledigt. Als Tabellendritter (16:8) zieht der zwölffache deutsche Mannschaftsmeister hinter Chemnitz und Speyer in das Finale Ende Juli in Hannover ein. Damit war im Vorfeld der Saison nicht zu rechnen.

Das erste Mal in dieser Saison trat der ACM aus nachvollziehbaren Gründen ohne seine starken Ausländer an. Dafür standen erstmals sechs Damen in der Bundesligastaffel. Einziger männlicher Heber war Jaron Kihm. Der 18-jährige Schüler glänzte mit einem starken Debüt in Chemnitz. Seine drei Versuche des Stoßens beendete er mit 170 Kilo und neuer persönlicher Bestleistung. „Jaron hat Wort gehalten und nervenstark einen blitzsauberen Wettkampf hingelegt. Das war beeindruckend“, fand Sportchef Stefan Mohr lobende Wort für den Youngster.

Kihms Traum

Für Jaron Kihm ist mit dem Auftritt in Chemnitz ein sportlicher Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. „Davon habe ich immer geträumt. Jetzt durfte ich in der Bundesliga erstmals auf die Bühne und habe sogar eine Bestleistung erbracht. Dafür trainiere ich Tag für Tag. Das hat sich gut angefühlt“, sagte Kihm. Mit dem Training geht es für das Nachwuchstalent gleich am Montag mit einem Lehrgang bei der Nationalmannschaft werden. Der Schüler des Speyerer Kaiserdom-Gymnasiums nimmt mit seinen Mannschaftskolleginnen Amelie Breuer, Jacqueline Nygaard und Sara Bechter in dieser Woche an einem Lehrgang im Trainingszentrum im brandenburgischen Kienbaum teil.

Den Wettkampf teilte sich Kihm mit Nationalheberin Yekta Jamali, die aufgrund von muskulären Problemen diesmal nur im Reißen an das Eisen ging. Dadurch fehlten der AC-Mannschaft wichtige Punkte. Den relativstärksten Eindruck hinterließ noch Jacqueline Nygaard. Die 18-Jährige brachte trotz vier Fehlversuchen starke 127 Kilopunkte in die Wertung. Auch Marie Scherer leistete sich ungewohnte drei Fehlversuche. „Jacky und Marie haben im Hinblick auf die EM-Norm so hoch begonnen und wollten zu viel riskieren. Das kann nach hinten losgehen. Für den Wettkampf war es nicht ausschlaggebend“, erklärte Mohr.

Auch Amelie Breuer (118 Kp) und Sara Bechter (115) blieben nicht fehlerfrei und zeigten jedoch einen soliden Wettkampf. Die ihre Karriere beendende Nina Schroth ging im letzten Bundesligakampf vor dem Finale in Hannover kein Risiko mehr ein. 198 Kilogramm im Zweikampf sollten als Leistung ausreichen.