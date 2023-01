Eine Bundesgartenschau-Attraktion nimmt Gestalt an: Der Panoramasteg, der in ein an das Veranstaltungsgelände angrenzendes Landschaftsschutzgebiet hineinragt, sieht seit wenigen Tagen so aus, als würde er frei über dem Standort schweben. Wie die Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft mitteilte, wurden in den vergangenen Wochen die beiden Schwerlasttürme entfernt, die den Steg während des Baus gestützt haben. In den kommenden Wochen entsteht darunter noch ein künstliches Gewässer. Der Panoramasteg soll während der Bundesgartenschau, die am 14. April beginnt, als zwölf Meter hohe Aussichtsplattform dienen. Bis zum Buga-Start werden noch der Handlauf samt Beleuchtung und das Geländer montiert.