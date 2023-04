Fast 60.000 Besucher sind laut Buga-Gesellschaft in den ersten sieben Tagen auf die beiden Bundesgartenschau-Gelände geströmt – je nach Wetterlage zwischen 4000 und 16.500. „Ich bin sogar geradewegs froh, dass wir nach einem grandiosen Eröffnungstag bei bestem Gartenschauwetter die ersten Tage nicht nur gutes Wetter hatten. Dadurch hatten wir als Team die Möglichkeit, nach sehr anstrengenden Wochen runterzukommen, an manchen Stellen auch in Ruhe nachzubessern und unsere Prozesse im Echtbetrieb zu optimieren“, sagt Buga-Geschäftsführer Schnellbach. Neben dem Wetter gab es in der ersten Woche aber fast nur ein Thema. Die letzten Neuigkeiten zu einem skurrilen Kostüm-Streit – mit einem Augenzwinkern betrachtet – lesen Sie hier.