Der Vorverkauf für Bundesgartenschau-Tickets im Luisenpark geht wieder los. Ab dem 20. März sind am Haupteingang der Mannheimer Grünanlage wieder zwei Kassen geöffnet. Von 9 bis 19 Uhr werden hier täglich Tages- und Zweitageskarten sowie Dauerkarten und Gutscheine verkauft. Bis zum 13. April gibt es die Dauerkarten noch zum reduzierten Vorverkaufspreis. Es gibt mehrere Ticket-Optionen. Im Eintritt enthalten ist auch die Fahrt mit der Seilbahn über die Feudenheimer Au und den Neckar. Die Bundesgartenschau findet von 14. April bis 8. Oktober auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände in Mannheims Nordosten und in Teilen des Luisenparks statt. Geplant ist ein buntes Programm mit etwa 5000 Veranstaltungen. Die Veranstalter rechnen mit zwei Millionen Besuchern. Die Buga soll Experimentierfeld, Blumenschau und Sommerfest sein. Im Zuge der Veranstaltung wird ein Teil eines Grünzugs verwirklicht, der 230 Hektar Grünflächen bis in die Mannheimer Innenstadt miteinander verbindet. Mehr als 62 Hektar Fläche auf dem ehemaligen Kasernengelände „Spinelli-Barracks“ wurden entsiegelt und zur Bundesgartenschau 2023 neu gestaltet.