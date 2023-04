Neun Tage nach der Eröffnung der Bundesgartenschau in Mannheim haben Vertreter der Betreibergesellschaft am Sonntag die 100.000ste Besucherin begrüßt. Martina Büschert aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) war zusammen mit ihrem Mann Walter Römer bereits zum dritten Mal zu Gast bei der Veranstaltung. Das Paar hat Dauerkarten. Am meisten beeindruckt sei sie bisher von der Seilbahn, „aber ich finde es auch toll, dass man hier alles machen kann“, sagte Büschert laut einer Mitteilung der Presseabteilung der Bundesgartenschau. Die Veranstaltung läuft noch bis 8. Oktober auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände und im Luisenpark.