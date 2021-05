Erst die „Tortenschachtel“, dann das BASF-Hochhaus, bald das Rathaus-Center: Damit werde das dritte „junge“ Gebäude und Wahrzeichen der Stadt abgerissen. Eine nachhaltige Planung für eine klimaneutrale Zukunft sei nicht zu erkennen, kritisiert die BUND-Kreisgruppe.

„Es ist traurig, wenn eine Stadt auf die anstehenden Probleme nur eine Antwort kennt: abreißen und neu bauen“, heißt es in einer Stellungnahme der Kreisgruppe des Bundes für Naturschutz und Umwelt Deutschland (BUND). Diese Entwicklung sei weder nachhaltig noch preiswert und per se keine Verbesserung der Situation, auch wenn die Planer das gerne so darstellten, kritisiert Sabine Laubner-Draheim von der BUND-Kreisgruppe Ludwigshafen. Hinzu komme, dass Investoren – wie am Berliner Platz – offensichtlich keine Regeln mehr befolgen müssten. „Heutzutage sind Glashochhäuser wie das geplante ,Metropol’ nicht mehr angesagt. Trotzdem werden sie genehmigt und gebaut, wie vor 50 Jahren. Warum? Damit dann der nächste Abriss ins Haus steht?“, fragt sie sich.

Die Hochstraßen stellten wohl eine Gefahr dar, seien langfristig viel zu teuer und würden wahrscheinlich zurecht abgerissen. „Aber ansonsten gilt: Sanieren ist die nachhaltigste und ressourcenschonendste Methode“, betont Laubner-Draheim.

„Falsch und klimaschädlich“

„Jeder weiß, dass die Klimakrise nicht ohne radikal neues Denken bewältigt werden kann. Trotzdem sind die Antworten der Ludwigshafener Stadtplaner immer wieder die alten“, moniert die BUND-Aktivistin. Bei der Straßenplanung fehlten begleitende Maßnahmen für den Nahverkehr und das zukunftsorientierte Motto „Weniger ist mehr“. Der Verkehrsclub Deutschland warne zurecht: Straßen führen zu Autoverkehr. „Es wird nicht ohne Straßen gehen, aber bitte gleichberechtigt mit anderen Verkehrsteilnehmern“, fährt Laubner-Draheim fort.

In der Vergangenheit habe die Stadt bereits bestehende, gut genutzte ÖPNV-Verbindungen wie den Tunnel vom Rathaus-Center zum Bahnhof aus Kostengründen – heute eher eine lächerliche Summe – nicht saniert, sondern stillgelegt. Das wiederum habe zu mehr Autopendlern geführt, die jetzt wieder mit Straßen bedient werden sollen. „Das war und ist falsch und klimaschädlich.“

„Für Straßenbau ist keine Hürde zu hoch“

Es mute seltsam an, wenn klimafreundliche Planung für mehr ÖPNV immer wieder aus Kostengründen auf Eis gelegt werde, aber für den Straßenbau keine Hürde zu hoch sei, die Finanzierung zu sichern. „Wer erklärt das der Fridays for Future-Generation?“, fragt sich Laubner-Draheim. Da dränge sich der Gedanke an die vielen Interessengruppen auf, die an diesem gigantischen Stadtprojekt verdienen wollen.

Für sie wäre es eine schöne Vorstellung, wenn die Herausforderung lauten würde, eine lebenswerte Stadt, die Maß hält, nachhaltig und klimaneutral zu gestalten und trotzdem all diese Ingenieure, Handwerker und Zulieferer in der Sanierung zu beschäftigen und am Ende ein Modellverfahren der klimaneutralen Zukunft entwickelt haben.

Niedergang des Einzelhandels

In einer langwierigen Umbauphase, wie sie vor Ludwigshafen liege, ändert sich das Verhalten der Pendler und Stadtbewohner zwangsläufig. „Was wir aus heutiger Sicht planen, wird in zehn bis 15 Jahren eher unnötig sein. War das vor 40 Jahren nicht genauso? Der Niedergang des Einzelhandels und der Innenstadt waren die Folge der damaligen Baumaßnahmen. Eine lebenswerte Stadt als Magnet für Besucher könnte diesmal der mutige Plan sein. Paris, Amsterdam und Kopenhagen haben sich erfolgreich getraut“, bilanziert sie.