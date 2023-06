Der Hack-Museumsgarten organisiert mit der bulgarischen Community am 1. Juli ein bulgarisches Fest. Ab 15 Uhr werden verschiedene traditionelle Lieder, Tänze und Wortbeiträge präsentiert. Ziel der Veranstaltung ist es laut einer Ankündigung, den Menschen in Ludwigshafen die bulgarische Kultur und Traditionen näher zu bringen. Das Fest wird vom Kultur-sommer Ludwigshafen finanziert. Anreisen wird auch der EU-Abgeordnete Romeo Franz (Fraktion der Grünen), der ab 16 Uhr über die Situation der Sinti und Roma in Bulgarien berichtet. Auf der Bühne werden sich die bulgarischen Schulen aus Ludwigshafen und Mannheim vorstellen, zu den Beiträgen werden kulinarische Spezialitäten aus Bulgarien gereicht. Ab 19 Uhr klingt der bulgarische Themenabend mit einem Konzert der Band Gipsy Gold Orkestra Schumen aus. Weitere Infos im Internet unter https://hackmuseumsgarten.blogspot.com.