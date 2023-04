Von den Besuchern der Bundesgartenschau in Mannheim profitieren auch die Ludwigshafener Hotels. „Die Buchungen sind ganz klar vermehrt und kommen aus allen Ecken Deutschlands,“ berichtet beispielsweise Beate Becker, Inhaberin des Gartenstadt-Hotels. Vor allem Gruppenbuchungen würden verstärkt angefragt werden. Wie viel mehr Übernachtungsgäste die Buga tatsächlich mit sich bringt, ist momentan allerdings schwer zu beziffern. „Wir können natürlich nicht anhand der Buchungen einsehen, wer tatsächlich für die Bundesgartenschau hier ist. Genaue Zahlen kann man da nicht nennen,“ erklärt eine Sprecherin des B&B Hotels in der Innenstadt. Doch die Buchungszahlen seien gestiegen. Die Bundesgartenschau 2023 findet vom 14. April bis zum 8. Oktober in Mannheim auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände an der Feudenheimer Au und im Luisenpark statt. Die Veranstalter rechnen mit 2,1 Millionen Besuchern.