Für die Bundesgartenschau im kommenden Jahr in Mannheim sind bereits mehr als 10.000 Dauerkarten verkauft worden. Den vergünstigten Dauerkartenvorverkauf gibt es noch bis 13. April 2023. „10.000 verkaufte Dauerkarten sieben Monate vor der Eröffnung sind eine großartige Bestätigung für unsere Arbeit.“, freut sich die Prokuristin und kaufmännische Leiterin der Bundesgartenschau Miriam van Hazebrouck. Die Dauerkartenkäufer kommen laut van Hazebrouck aus der ganzen Republik. Die Karten werden an drei Vorverkaufsstellen, am Haupteingang des Luisenparks, in der Touristinformation am Paradeplatz sowie am Hauptbahnhof verkauft. Zudem gibt es den Online-Ticket-Shop der Buga 23. Am Sonntag, 11. September, gibt es die Dauerkarten auch beim SWR1-Pfännle auf dem Spinelli-Gelände in Feudenheim. Von 11 bis 18 Uhr sind dort zwei mobile Vorverkaufsstellen geöffnet. Die Dauerkarte für Erwachsene kostet 145 Euro, im Vorverkauf 130 Euro. Junge Menschen von 15 bis 24 Jahren bezahlen im Vorverkauf 60, ansonsten 65 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre bekommen die Dauerkarte kostenlos, brauchen für den Zutritt zur Buga aber unbedingt eine personalisierte Karte. Die Bundesgartenschau in Mannheim beginnt am 14. April und dauert bis 8. Oktober 2023. Orte der Veranstaltung sind das Spinelli-Gelände in Mannheims Nordosten und Teile des Luisenparks. Die Veranstalter rechnen mit rund zwei Millionen Besuchern.