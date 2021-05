In einer ehemaligen Gaststätte am Mundenheimer Bahnhof befindet sich ein Buddha-Tempel. Der Abt des Klosters ist für rund 12.000 Gläubige in der Metropolregion zuständig. Wo früher gekegelt und Bier getrunken wurde, suchen Menschen nun nach Erleuchtung, Reinheit und Vollkommenheit.

Zwei mächtige, fünf und drei Meter hohe golden-glänzende Buddhafiguren im ehemaligen Biergarten einer seit vielen Jahren geschlossenen Gaststätte am Mundenheimer Bahnhof geben Zeugnis von einer auch in Ludwigshafen ansässigen Weltreligion: Sie sind vor allem aus den vorbeirauschenden Zügen der Bundesbahn weithin sichtbare Monumente eines zum „Buddha-Tempel“ gewordenen Hauses, das vor rund 125 Jahren der Gastwirt Jakob Ritscher für seine „Restauration zum Bahnhof“ an der Maudacher Straße an der Einmündung zur Bürgermeister-Butscher-Straße baute. Seit 2007 ist das zweigeschossige Jugendstil-Haus als „Wat Thai Buddha Apa“ ein bei Festen vielbesuchtes Kloster der frühbuddhistischen Theravada-Tradition.

Einziger Mönch und gleichzeitig Abt des Klosters ist Phra (Mönch) Chatchawan Sarakhan, der sich auch um ein jüngeres Buddha-Kloster im Saarland kümmert und deshalb derzeit nur sporadisch in Mundenheim anzutreffen ist. Der in Kalasin in Thailand aufgewachsene Mönch war in seiner Heimat zunächst Marinesoldat („da war ich nicht glücklich“), ehe er mit 25 Jahren seine Berufung zum aktiven Vertreter einer ansonsten eher im Stillen wirkenden Weltreligion realisierte. Heute ist er in Mundenheim zentrale Gestalt des buddhistischen „Zentrums deutsch-thailändische Beziehungen“ und für rund 500 Mitglieder des eingetragenen Vereins überwiegend aus Südwestdeutschland verantwortlich.

Großes Einzugsgebiet

Doch sein Wirkungsbereich reicht viel weiter: „Wir kümmern uns von Mundenheim aus um rund 12.000 Menschen in der Metropolregion um Mannheim und Ludwigshafen“, rechnet Suthiya Schaich hoch, die sich als eingebürgerte und gut Deutsch sprechende Thailänderin von ihrer Wahlheimat Ludwigshafen aus um alle kulturell oder sprachlich entstehenden Probleme kümmert.

Immerhin ist der Mundenheimer Thai-Tempel eines von nur 48 solchen Buddhisten-Zentren in Deutschland, wo einer offiziellen Bundes-Religionsstatistik zufolge etwa 260.000 bis 300.000 Menschen, darunter 30.000 Deutsche, dieser weltweit als ausgesprochen friedlich wahrgenommenen Weltreligion angehören. Suthiya Schaichs Credo: „Ich glaube an Wiedergeburt in positiver und negativer Form.“

Gründer dieser Religion war der Inder Siddhartha Gautama (563-483 v. Chr.), der als erster Buddha vor allem im asiatischen Raum viele Anhänger gewann. Heute sind es weltweit etwa 375 Millionen. Im Buddhismus versteht man unter einem Buddha ein Wesen, das aus eigener Kraft Reinheit und Vollkommenheit seines Geistes erreicht und somit grenzenlose Entfaltung aller seiner Potenziale erreicht hat. Diese Weltreligion mit dem tibetischen Dalai Lama als derzeit wohl berühmtesten Vertreter kennt keinen Gottesbezug. Viele deutsche Asienurlauber sind beeindruckt von der künstlerischen und architektonischen Pracht, mit der die Buddhisten in ihren Ländern wie Thailand oder Vietnam ihre Einrichtungen wie Tempel und Klöster ausstatten.

Statuen im einstigen Biergarten

Der Mundenheimer Tempel ist den Räumen der ehemaligen Gaststätte „Zum Bahnhof“ an einem längst aufgelassenen Straßen-Bahnübergang, in der bekannte Gastronomen-Familien des Stadtteils wie Ritscher, Gieser oder Frenzel auch eine Kegelbahn betrieben. Auf Außenstehende wirkt der Tempel fast wie ein Museum, das man im übrigen nur ohne Schuhwerk betreten darf. Viele ungewöhnliche Dekorationen weisen auf den nun religiösen Zweck des einstiges Gasthauses hin – und im einstigen Biergarten unter einer mächtigen Platane sind die beiden gewaltigen goldenen Buddhafiguren nicht zu übersehen. Mehrmals im Jahr herrscht in den Räumen und im Außenbereich wieder reges Leben, wenn die kurpfälzischen Thai-Buddhisten zu einem religiös-kulinarischen Treffen laden. Wegen der Corona-Pandemie ist das Kloster derzeit jedoch meist geschlossen.