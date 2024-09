Für Irritationen bei seinen Stammkunden hat der unerwartete Umzug des seit 1996 bestehenden „Buchladens Gartenstadt“ in der Maudacher Straße gesorgt: Weil nach Angaben von Mit-Inhaberin Dorothea Stahl der Nachmieter am bisherigen Standort des einzigen Büchergeschäfts der Gartenstadt keinen sichtbaren Hinweis auf die neue Adresse duldete, wussten viele Kunden nichts von dem neuen Standort. Der liegt nur wenige Meter weiter östlich: Der „Buchladen Gartenstadt“ ist von der Maudacher Straße 209 an die Maudacher Straße 191 umgezogen. Unverändert geblieben sind die Internet-Adresse www.buchladen-gartenstadt.com und die Telefonnummer 0621 539243. Der „Buchladen Gartenstadt“ bietet neben Literatur und Kinderbüchern auch Kalender und Grußkarten an und unterstützt seine Kunden mit einem Lieferservice.