Die Poser in Mannheim und Heidelberg hat die Polizei am Freitag- und Samstagabend wieder in den Blick genommen, um Lärm in den Innenstädten zu verringern. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei 41 Autos und Motorräder kontrolliert. Vier Fahrzeuge waren technisch so verändert, dass ihre Betriebserlaubnis erlöscht: In dreien waren unzulässige Soundmodule eingebaut, in einem Fall war die Auspuffanlage eines Motorrads derart verändert, dass die Geräuschentwicklung um 14 Dezibel über dem zulässigen Wert lag. Die Polizei hat nach eigenen Angaben „empfindliche Bußgelder“ verhängt. Zudem müssen die Halter die Veränderungen zurückbauen, bevor sie ihre Fahrzeuge wieder in Betrieb nehmen dürfen.