Zum 1. April werden Liborio Ciccarello und Petra Malik aus der insgesamt vierköpfigen BSW-Stadtratsfraktion in Ludwigshafen austreten. „Wir wollen uns in der verbleibenden Wahlperiode ausschließlich auf die Kommunalpolitik konzentrieren. In unserer bisherigen Fraktion war das nicht möglich. Daher haben wir beschlossen, diese zu verlassen und eine neue Fraktion zu bilden“, sagen die beiden langjährigen Stadträte. Ciccarello und Malik wollen sich in ihrer Stadtratsarbeit vornehmlich den Themen Gerechtigkeit und Ökologie widmen. „Wir wollen uns in Ludwigshafen für eine Politik stark machen, die beim Konkreten ansetzt, ohne das große Ganze aus dem Blickfeld zu verlieren“, sagt Ciccarello. Ab 1. April werden sich Ciccarello als Vorsitzender und Malik als stellvertretende Vorsitzende zur „Fraktion Gerechtigkeit und Umwelt Ludwigshafen“ zusammenschließen. Verbleibende BSW-Mitglieder im Stadtrat sind dann noch Silas Walz und Jan Mohammad. In Ludwigshafen hat das BSW knapp 30, in Rheinland-Pfalz knapp 700 Mitglieder.