Die aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts zeigen es dem BSW Vorderpfalz zufolge deutlich: Rheinland-Pfalz steckt weiter in einer Wohnungsbaukrise.

Im ersten Quartal 2026 seien demnach erneut deutlich weniger Wohnungen genehmigt worden als im Vorjahr. Besonders alarmierend sei der massive Rückgang in den kreisfreien Städten. Während Mieten steigen und immer mehr Menschen verzweifelt nach bezahlbarem Wohnraum suchen, breche der Neubau weiter ein, so das BSW.

BSW-Sprecher Silas Walz sitzt im Ludwigshafener Stadtrat. Foto: BSW

Silas Walz, Stadtrat in Ludwigshafen, Mitglied des Landesvorstands und des Jugendbündnisses Rheinland-Pfalz, erklärt dazu: „Wenn selbst notwendiger Wohnungsbau immer stärker zurückgeht, dann ist das ein Warnsignal für das ganze Land. Junge Menschen, Familien und Menschen mit normalen Einkommen finden immer schwerer bezahlbaren Wohnraum. Die Politik darf nicht länger zusehen.“ Besonders deutlich würden die Zahlen die regionale Schieflage zeigen: Während die Nachbarstadt Frankenthal landesweit bei den Genehmigungen vorne liege, gebe es Städte wie Zweibrücken ohne einzige neu genehmigte Wohnung im gesamten Quartal.

„Aktive Wohnungsbaupolitik nötig“

Das bedeute: Rheinland-Pfalz brauche endlich eine aktive Wohnungsbaupolitik statt endloser Bürokratie und steigender Baukosten. „Wohnen ist ein Grundrecht und kein Spekulationsobjekt. Wir brauchen endlich mehr sozialen Wohnungsbau, schnellere Genehmigungen und gezielte Unterstützung für Kommunen und Familien. Sonst verlieren viele Menschen endgültig den Anschluss. Wenn sich die neue Landesregierung dafür nicht stark machen möchte, soll sie bitte direkt die Koffer packen“, so Walz. Das Bündnis Sahra Wagenknecht Rheinland-Pfalz fordert: mehr sozialen und kommunalen Wohnungsbau, konsequente Entlastung bei Bau- und Energiekosten, weniger Bürokratie für Neubauten und den Schutz bezahlbaren Wohnraums vor Spekulation. Walz: „Jeder Schritt weniger, wäre schon vor dem Start der neuen Landesregierung eine Bankrotterklärung.“