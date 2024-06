Am Mittwoch hat Ministerpräsidentin Malu Freyer (63, SPD) ihren Rückzug angekündigt. Der designierte BSW-Fraktionschef im neuen Stadtrat, Liborio Ciccarello (aktuell noch Fraktion „Vernunft und Gerechtigkeit“), sagt dazu: „Es ist keine Überraschung, dass die ihr Amt niederlegt, um Alexander Schweitzer für die nächste Landtagswahl einen Amtsbonus zu verschaffen. Die unzureichende Kommunalfinanzierung hat sie mitzuverantworten. Die rheinland-pfälzischen Kommunen gehören immer noch zu den am höchsten verschuldeten Kommunen in Deutschland.“

„Land endlich voranbringen“

Die Finanznöte etlicher Krankenhäuser im Land – Ludwigshafen eingeschlossen – habe Dreyer ebenfalls mitzuverantworten. „Bei all den Themen, die eine Landesregierung voranbringen könnte, hat Dreyer zu wenig bewegt. Hierzu zählt in unserer Stadt allen voran der Kita-Notstand mit 3100 fehlenden Kitaplätzen – und die Bildungsmisere an Schulen, wie der Gräfenau-Grundschule im Hemshof. Mit Schweitzer wird sich daran auch künftig nichts ändern, zumal er an der Misere in unserem Land maßgeblich beteiligt gewesen ist. Daher ist es an der Zeit, dass mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht bei der nächsten Landtagswahl eine Partei antritt, die unser Land endlich voranbringen kann“, meint Ciccarello abschließend.