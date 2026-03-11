„Ami go home!“ Das fordert das Jugendbündnis im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Die US-Luftwaffenbasis in Ramstein müsse geschlossen werden.

Bei den aktuellen völkerrechtswidrigen Anschlägen auf den Iran spiele die amerikanische Luftwaffenbasis in Ramstein eine zentrale Rolle. Rechtlich habe das Bundesverfassungsgericht einst entschieden, dass Deutschland das Völkerrecht und die Menschenrechte zu achten habe und die Bundesregierung bei einem „hinreichend

engen Bezug“ Deutschlands an einer Verletzung dieser Rechte sogar intervenieren müsse, argumentiert der Ludwigshafener BSW-Stadtrat Silas Walz, der Teil des Bundesvorstands der BSW-Parteijugend ist. Unterstützt wird er dabei vom Landesvorstand des BSW-Jugendbündnises (JSW) in Rheinland-Pfalz, Vorsitzende sind Dimitry Swartz aus Ludwigshafen und Adar Belice aus Alzey.

Ölregen gefährdet Trinkwasserversorgung

Als Lande- und Abflugplatz für Kampfflugzeuge, als Relaisstation für Drohneneinsätze, insbesondere im Nahen Osten, sei in Ramstein generell die größte militärisch-logistische US-Airbase außerhalb der USA. Mit zirka 9000 Soldaten und Mitarbeitern stelle sie die unmittelbare Grundlage für die Amerikaner dar, bei ihren völkerrechtswidrigen Militärschlägen erfolgreich zu sein. „Binnen weniger Tage wurden mehrere Einrichtungen und Infrastrukturen ziviler Natur von den USA und Israel attackiert. Eine Tomahawk-Rakete traf beispielsweise eine iranische Mädchenschule, und US-israelische Attacken zerstörten iranische Öllager und eine Entsalzungsanlage. Durch die massive Verbrennung des Öls kommt es in der Region bereits zu saurem Regen und giftigen Rauchgasen wie Schwefeloxiden und lungenschädigenden Kohlenwasserstoffen“, listen Walz, Swartz und Belice auf. Auch die Trinkwasserversorgung sei durch den ins Grundwasser eindringenden Ölregen gefährdet.

Teil des BSW-Quartetts im Ludwigshafener Stadtrat: Silas Walz. Foto: privat

Wer dem Grundsatz „Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen“ Bedeutung beimesse, könne es konsequenterweise nicht gutheißen, wenn andere Staaten wie die USA von deutschem Boden aus Kriegsverbrechen begehen. „Denn durch die Bereitstellung dieses Koordinationszentrums ist Deutschland nachweislich an diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg involviert. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die Luftwaffenbasis die Bundesrepublik Deutschland zu einer potenziellen Zielscheibe macht.“ Darüber hinaus lasse sich aktuell beobachten, dass der Iran benachbarte US-Auslandsbasen angreift. Das JSW Rheinland-Pfalz sowie der Bundesvorstand des JSW fordern daher die Bundesregierung sowie die Landesregierung von Rheinland-Pfalz auf, den amerikanischen Stützpunkt in Ramstein mit sofortiger Wirkung zu schließen. Der rheinland-pfälzische Landesverband des Jugendbündnisses im BSW habe bereits bei seiner Gründung im November 2025 den Beschluss gefasst, sich für die Schließung der amerikanischen Luftwaffenbasis in Ramstein sowie für den Abzug aller amerikanischen Truppen einzusetzen.