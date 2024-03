Die Ludwigshafener Gründungsmitglieder des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) haben ihre Stadtratsliste für die Kommunalwahl am 9. Juni aufgestellt. Liborio Ciccarello, der bisherige Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, übernimmt auf Listenplatz 1 die Spitzenkandidatur. Dem Psychotherapeuten folgen auf den Plätzen 2 und 3 Jan Alexander Mohammad (IT-Manager) und Silas Walz (Diplom-Rechtspfleger), ebenfalls BSW-Gründungsmitglieder. Petra Malik (Tierärztin im Ruhestand), bisher ebenfalls Mitglied der Linksfraktion, belegt Platz 4, während Platz 5 von Gordana Tatarovic eingenommen wird, die trotz fehlender politischer Erfahrung durch langjähriges Engagement im Betriebsrat des Klinikums Ludwigshafen überzeugt habe, wie es in einer Mitteilung heißt. Alle 20 Kandidaten wurden demnach einstimmig gewählt. Die aufgestellten Bewerber sind mehrheitlich (zu 80 Prozent) keine Parteimitglieder. Dies unterstreiche das Bemühen des BSW Ludwigshafen um eine starke Bürgerbeteiligung in der Stadt. Die Gründungsmitglieder aus Ludwigshafen sind Ciccarello zufolge erfreut, „eine Vielzahl kompetenter und herausragender Persönlichkeiten mit ähnlichen Interessen über die neue Partei zu vernetzen und gemeinsam mit ihnen die Zukunft der Stadt zu gestalten“. Das BSW setze sich vor allem für soziale Themen in der Kommunalpolitik ein, darunter die Verbesserung der besorgniserregenden Bildungssituation und die Erhöhung der Anzahl von Kita-Plätzen. Die Förderung von Bürgerbeteiligung liege dem BSW ebenfalls am Herzen, indem Bürger stärker in kommunalpolitische Entscheidungsprozesse einbezogen werden sollen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, fordere das BSW für einen Schuldenschnitt bei den Kommunen ein, so Ciccarello.