Eine Woche später als die Konkurrenz startet Fußball-Bezirksligist BSC Oppau in die Aufstiegsrunde, weil in der Neunerstaffel immer eine Mannschaft spielfrei ist. Am Samstag, 14.30 Uhr, erwartet der BSC den VfB Haßloch, der Rot-Weiss Seebach zum Auftakt mit 7:0 vom Platz gefegt hat.

Der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft heißt es oft. Und so ist es auch kein Wunder, was BSC-Spielertrainer Göran Garlipp über die vergangenen Wochen sagt: „In der Vorbereitung hatten wir zahlreiche Corona-Infizierte und auch am Samstag fallen mindestens drei Spieler aus, die sich das Virus eingefangen haben.“ Schon das letzte Testspiel gegen den TuS Mechtersheim II musste abgesagt werden. Beim BSC Oppau kommt außerdem hinzu, dass der Kader sehr klein ist, erst recht nach den Wintertransfers von Dominik Gerber zu Obersülzen und Sebastian Tittel zum FSV Schifferstadt.

Wie lange reicht die Kraft?

„Die Folgen der Erkrankungen sind eine geringe Trainingsbeteiligung und die enorme Zeit, die vergeht, bis die betroffenen Akteure wieder ihre Fitness haben“, gibt Garlipp zu bedenken. Die Elf, die auflaufen wird, sei zwar nominell gut, aber die Bank dünn besetzt. Die große Frage lautet, wie lange reicht die Kraft bei den einzelnen Spielern. Eine Konsequenz der aktuell misslichen Situation ist eine zwingend notwendige Verbreiterung des Kaders für die kommende Runde. „Das ist unser vorrangiges Ziel“, verdeutlicht der spielende Coach.

Auf den letzten Drücker

Garlipp weiß, dass die Haßlocher eine starke Mannschaft haben, weil im Kader des VfB viele Spieler stehen, die lange für Vereine in Ludwigshafen, Schifferstadt oder Mutterstadt aufliefen. Auch Trainer Sebastian Schulz spielte viele Jahre für die FG 08 Mutterstadt. Die Haßlocher, die immer für Tore gut sind, haben erst am letzten Spieltag das Ticket für die Aufstiegsrunde gelöst. Ausschlaggebend war der direkte Vergleich mit dem punktgleichen Lokalrivalen 08.

„Trotz unserer personellen Probleme sind wir immer motiviert, wenn es um Punkte geht. Soll keiner glauben, dass wir jetzt achtmal verlieren“, ist Garlipp optimistisch. Gestützt wird diese Zuversicht von einem Blick in die jüngere Vergangenheit: Auch die Sommervorbereitung war miserabel, doch dann startete der BSC mit fünf Siegen in die Saison.