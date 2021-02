Horst Mempel, Clubhauswirt und Spielleiter des Fußball-Bezirksligisten BSC Oppau, hatte eine Idee. „Wir wollen denjenigen helfen, denen es in dieser schwierigen Zeit besonders schlecht geht“, sagt der 54-jährige Mempel. Er informierte die Spieler des BSC, die sich auch beteiligen wollten. Und so statteten der Funktionär sowie die Akteure Christoph Jacob, Dennis Leising und Dominique Golab der Tafel einen Besuch ab. Zuvor hatten sich die Fußballer erkundigt, was am dringendsten benötigt wird. Für rund 300 Euro hatten die Oppauer Milch, Dosensuppen, Gemüsekonserven, Salz, Mehl, Zucker, Ravioli und vieles mehr gekauft und abgeben. Von Mitarbeiterinnen der Tafel wurden die Lebensmittel in der Bayreuther Straße (West) an Bedürftige verteilt.