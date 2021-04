Ein denkwürdiges und unterhaltsames Spiel der Fußball-Bezirksliga, das keinen Verlierer verdient hatte, hat der BSC Oppau aus dem Feuer gerissen. Die Gäste gewannen beim ASV Maxdorf 5:4 (1:3). Es gab viel Gesprächsbedarf, erstmals schon nach drei Minuten.

BSC-Spielertrainer Göran Garlipp spitzelte Dirk Hilzendegen im Strafraum den Ball vom Fuß. Der Maxdorfer Stürmer traf danach Garlipps Bein und ging zu Boden. Schiedsrichter Weber zeigte auf den Punkt. „Nie und nimmer Elfmeter. Der Ball rollt ins Seitenaus, also muss ich ihn gespielt haben“, ärgerte sich Garlipp. Hilzendegen stimmte ihm zu. „Den muss man nicht geben.“ Der ehemalige Oppauer, der im Sommer zum ASV gewechselt war, bot eine herausragende Leistung. Schnell, dynamisch, mit vielen Läufen in die Tiefe war er ein ständiger Unruheherd für die Gästeabwehr. Er erhöhte nach toller Vorarbeit von Yekta Feauz auf 2:0. Torjubel gegen den Ex-Verein? „Ja, ich habe gejubelt, weil ich mich über mein Tor gefreut habe. Ich habe in Oppau noch viele Freunde, war aber hochmotiviert.“ Hilzendegen bereitete auch das 4:2 von A-Junior Gökmen Mendil bei dessen starkem Debüt klasse vor. Dazwischen traf Manuel Schieß mit einem sehenswerten Freistoß aus 30 Metern zum 3:1 in den Winkel.

Drei Chancen, drei Tore

Die ersten drei Chancen verwertete der effektive ASV alle zu Toren. „Zunächst lief alles gegen uns. Wenn wir gedacht hatten, wir sind dran, haben wir wieder ein Gegentor bekommen. Am Ende haben wir alles auf eine Karte gesetzt“, erklärte Garlipp. Nach einer Direktabnahme von Dennis Leising zum 1:2 und Gianluca Ferraros 2:3, war das 3:4 eine Schlüsselszene. „Kein Elfmeter“, gab Ferraro zu, als er nach einem Zweikampf mit Torhüter Maximilian Mohr zu Boden ging. Leising verwandelte sicher. In der letzten halben Stunde wurde der Druck der Gäste immer stärker. Marcel Meyer verwertete die maßgerechte Vorlage Ferraros zum 4:4 und einen Handelfmeter verwandelte Leising zum 5:4.

„Ein total ärgerlicher Spielverlauf. Der Elfmeter zum 4:3 hat uns aus dem Tritt gebracht. Oppau war reifer und etwas cleverer. Diese Niederlage tut weh“, sagte Maxdorfs Trainer Thomas Gomola konsterniert. Der dreifache Torschütze Leising freute sich: „Dieser Sieg wird uns Auftrieb geben.“ Der Elfmeter aus der Anfangsphase war da schon fast wieder vergessen.