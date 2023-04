In Ludwigshafen leben – wie in anderen Großstädten – auch viele Wildtiere wie Füchse, Kaninchen oder unterschiedliche Vogelarten. In bestimmten Gebieten gibt es sogar Rehe, wie die Stadtverwaltung berichtet. Aktuell ist Brut- und Setzzeit, das heißt: Vögel brüten und andere wildlebende Tiere bekommen jetzt Nachwuchs. Dadurch sind seien nicht mehr so mobil und auf besonderen Schutz angewiesen. „Problematisch dabei sind freilaufende Hunde, die den Nestern oder den Tieren zu nahe kommen oder sie sogar jagen“, erklärt die Verwaltung.

Massive Eingriffe

Die Störungen von Bruttätigkeiten, die Beschädigung von Nestern oder das Nachstellen von Wild seien massive Eingriffe in den Naturhaushalt und deshalb verboten. Die Stadtverwaltung erinnert daher daran, dass Hunde in der Feldflur nicht ohne Leine außerhalb des Einflussbereichs der führenden Person laufen dürfen. Im Stadtgebiet gebe es ausgewiesene Auslaufflächen, wo sich die Vierbeiner ohne Leine austoben dürften. „Im gesamten bewohnten Gebiet und auf allen anderen Grünflächen müssen Hunde immer angeleint sein. Ganz besonders wichtig ist der Wildtierschutz in allen Schutzgebieten, wie Parkinsel, Maudacher Bruch, Rheinauen, ehemaliger Frankenthaler Kanal und in den Schutzzonen im Außenbereich. Deshalb werden gerade diese Flächen in den nächsten Wochen verstärkt durch den Bereich Umwelt und Klima kontrolliert“, kündigt die Verwaltung an. Landwirtschaftsflächen dürften zudem nicht betreten werden. Außerdem bittet die Verwaltung darum, die Hinterlassenschaften der Hunde in Abfallbehältern zu entsorgen.