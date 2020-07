Ein 27-Jähriger ist am Sonntag um kurz vor Mitternacht am Rhein im Stadtteil Süd brutal überfallen und ausgeraubt worden. Der junge Mann war laut Polizei gegen 23.55 Uhr zu Fuß im Bereich der Hannelore-Kohl-Promenade auf der Parkinsel unterwegs, als er von drei Männern abgepasst wurde. Die Täter schlugen umgehend auf den 27-Jährigen ein und entwendeten dessen Geldbeutel mit Bargeld und Smartphone. Die Angreifer flüchteten anschließend. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei such nun Zeugen. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621/963-2773.