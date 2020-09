Ein 58-Jähriger aus Ludwigshafen ist laut Polizei am Montagabend in der Innenstadt verprügelt und ausgeraubt worden. Er war gegen 19 Uhr mit einem Mann in der Passage zwischen Berliner Platz und Yorckstraße unter der ehemaligen Hochstraße Süd zusammengestoßen. Der Unbekannte schlug dem 58-Jährigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Der 58-Jährige ging zu Boden und wurde noch einige Male geschlagen. Dann entwendete der Unbekannte dem am Boden Liegenden seine Umhängetasche mit Smartphone und Bargeld. Der Täter flüchtete unerkannt in Richtung Otto-Stabel-Straße.

Täter in Begleitung einer Frau

Er wird wie folgt beschrieben: 1,85 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, kräftig, dunkle Haare. Er war mit einem roten T-Shirt bekleidet. Der Täter war in Begleitung einer etwa 25-jährigen Frau, die zirka 1,60 Meter groß ist und dunkles schulterlanges Haar hat. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.