Die Polizei such weiter Zeugen nach einer brutalen Attacke auf einen 21-jährigen Studenten (wir berichteten). Der junge Mann aus Ludwigshafen wurde in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus-Center in der Innenstadt von vier bisher unbekannten Männern angegriffen und zusammengeschlagen. Der 21-Jährige hatte den Abend mit Freunden in einer Bar verbracht und war auf dem Heimweg gewesen, als ihn die Männer ohne Vorwarnung angriffen. Sie prügelten und traten auf den Ludwigshafener ein, ließen ihn verletzt am Boden liegen und flüchteten. Anwohner waren auf den Lärm aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei. Der 21-Jährige erlitt diverse Gesichtsprellungen, eine Platzwunde an der Stirn und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem brach ein Zahn bei ihm ab. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-2122 entgegen. E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.