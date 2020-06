Die ersten Brunnen in der Stadt sollen in der Woche ab dem 22. Juni wieder in Betrieb genommen werden. Das hat ein Stadtsprecher auf Nachfrage mitgeteilt. Welche Brunnen zuerst fließen sollen, sei noch nicht klar. Aber: „Die kleinen Brunnen werden vor den großen Brunnen in Betrieb genommen“, heißt es aus dem Rathaus. 16 Anlagen sollen bald wieder die Passanten erfreuen. Bei manchen davon würden Ersatzteile fehlen, auf die noch gewartet werden muss. Wegen der Corona-Krise wurden die Brunnen nicht, wie sonst üblich, kurz vor Ostern gestartet. Die Stadt wollte Menschenansammlungen um die beliebten Erfrischungsorte verhindern. Eine Ausnahme war die Fontäne im See im Ebertpark. Diese läuft bereits seit einiger Zeit wieder, weil sie das dortige Wasser mit Sauerstoff versorgt. Bis das Sternbecken in der Friesenheimer Grünanlage wieder gefüllt wird, dauert es noch. Das Ausgleichsbecken und einige Leitungen werden erneuert. Der Auftrag sei bereits vergeben. „Mit den Arbeiten soll im Juli begonnen werden“, sagt der Stadtsprecher. Erst danach kann der Brunnen wieder angeschaltet werden.