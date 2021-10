Nach einem Unfall in Friesenheim am frühen Mittwochmorgen war die Brunckstraße laut Polizei während der Unfallaufnahme und anschließenden Straßenreinigung vorübergehend voll gesperrt. Um 5.30 Uhr wollte ein 59-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Ruthenstraße in die Brunckstraße abbiegen und missachtete dabei eine von links kommende 20-jährige Autofahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden wurde das Auto der jungen Frau auf die Gegenfahrbahn geschoben und stieß dort mit dem Pkw eines 63-Jährigen zusammen. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Weil aus einem Auto Betriebsstoffe austraten, wurde zusätzlich die Feuerwehr alarmiert.