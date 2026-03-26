Die seit Februar dauernden Sanierungsarbeiten am Bruchwiesenknoten werden früher beendet als ursprünglich vorgesehen, informiert die Stadtverwaltung. Bereits am Freitag, 27. März, wird die bestehende Sperrung der Abfahrt von der B37 zur Bruchwiesenstraße wieder aufgehoben. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) wird entsprechend die Sperrung im Laufe des Vormittags entfernen und die Abfahrt wieder öffnen. Die Sanierungsmaßnahme sah unter anderem eine Fugen- und Betonsanierung, eine Erneuerung der Beleuchtung, Anhebung von Kanaldeckeln sowie die Reinigung von Sinkkästen vor.