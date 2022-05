Zum Artikel „Nicht in Feierlaune“ (29. April) und zu der zitierten Äußerung von Patrick Horlacher, Vorsitzender des SV Maudach („Die Verwaltung zieht sich hier einmal mehr aus der Verantwortung“) bezieht die Stadtverwaltung wie folgt Stellung. „Die Stadtverwaltung Ludwigshafen weist die Kritik an ihrer Vermietungspraxis zurück.“ Diese Praxis sehe vor, dass Mietverträge vorab mit den Vereinen geschlossen würden. Die Höhe der Kaltmiete sei dabei fest vereinbart. Die anfallenden Nebenkosten richteten sich nach dem tatsächlichen Verbrauch sowie nach den jeweils aktuellen Preisen für Energie und Wasser und könnten erst danach abgerechnet werden. „Dieses Verfahren hat die Stadtverwaltung mit der Arbeitsgemeinschaft der Maudacher Vereine – Arge – auch so besprochen. Insofern ist das Verfahren verständlich und nachvollziehbar.“

Für Saisonstart gereinigt

Um den Vereinen ein entsprechendes Umfeld zu bieten, habe die Stadtverwaltung die Halle im Laufe des April für den Saisonstart im Mai von Grund auf reinigen, die erforderlichen Wartungen durchführen, die Toilettenanlage wieder in Betrieb nehmen und Mülltonnen aufstellen lassen.