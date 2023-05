Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schmierereien an der Bruchfesthalle in Maudach sind restlos von der Stadt beseitigt worden. Ein besonderer Wandanstrich soll in Zukunft das Sprayen „erschweren“.

Im Mai dieses Jahres waren die Wände der Halle Spraydosen-Vandalen zum Opfer gefallen. Und das war nicht das erste Mal. Die restlichen Schäden an der Fassade hat die Stadt nun von einer Fachfirma