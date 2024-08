Der Karnevalverein Hans Warsch Oggersheim lädt für Samstag, 24., und Sonntag, 25. August, erstmals zum Bruchfest in der Bruchfesthalle in Maudach ein. Die Veranstaltung markiert laut Verein den Auftakt zur kommenden Kampagne, die unter dem Motto „100 Jahre KV Hans Warsch“ stehen wird. Musikalisch wird das Fest an beiden Tagen von einem DJ begleitet. Für die jüngsten Gäste gibt es ein Kinderprogramm und eine Hüpfburg, auf die Eltern warten Kaffee und Kuchen. Am Sonntag wird ein Frühschoppen mit Obazda und Brezeln angeboten. Das Bruchfest beginnt am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag bereits um 10 Uhr. Parkplätze sind ausreichend vorhanden.