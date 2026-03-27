Viele Kinder gehen ohne Frühstück aus dem Haus. Deshalb hat die Schauspielerin Uschi Glas das Projekt „Brotzeit“ gegründet. In Ludwigshafen sollen bald 15 Schulen mitmachen.

„Ich mag am liebsten Kakao, Nutella-Brote und Schokomüsli.“ Wie aus der Pistole geschossen zählt Thorben seine Favoriten beim Frühstück in der Mensa der Grundschule an der Blies im Ludwigshafener Stadtteil West auf. Der Blondschopf Milo sitzt unterdessen an einem der langen Tische und knabbert etwas verträumt ein paar Apfelschnitze. Auch wenn er sich eben noch mit einem Mitschüler darüber gestritten hat, welcher Saftbecher wem gehört, sind sich die Jungs sofort einig: Dass es in der Schulmensa morgens vor der ersten Schulstunde ein großes Frühstück gibt, sei klasse.

Am Büfett können sich die Grundschüler selbst bedienen. Es gibt Brot mit Wurst, Käse, Marmelade oder Honig, Obst und Joghurt, verschiedene Getränke und Müsli. Ein Schüler schafft seine Stulle zu dieser frühen Stunde nur zur Hälfte. Den Rest packt er sich für die große Pause in seinen Ranzen. Als um 7.50 Uhr die Schulglocke läutet, räumen alle Besucher geschwind noch ihre Teller und Gläser weg, dann machen sie sich auf den Weg zum Unterricht. In der Mensa räumt das vierköpfige „Brotzeit“-Team routiniert das Frühstück ab.

Viele Helferinnen im Rentenalter

Die vier Frauen – Waltraud Bolz-Britius, Gabriele Opl, Ajtan Aoyashli und Eva Weinmann – sind sehr früh aufgestanden, um für 70 bis 75 Schüler der Blies-Grundschule den Frühstückstisch zu decken. Ab 6.30 Uhr bereiten die „Brotzeit“-Helfer werktäglich alles vor, damit die Grundschüler ab 7.15 Uhr in aller Ruhe frühstücken können.

Engagieren sich für Kinder in West: Waltraud Bolz-Britius, Ajtan Aoyashli, Eva Weinmann und Gabriele Opl (von links) gehören zum Brotzeit-Team der Blies-Grundschule. Foto: Christiane Vopat

Was motiviert die Frauen für dieses Ehrenamt? „Es macht Spaß, etwas für die Kinder zu tun“, sagt Ajtan Aoyashli, die hauptberuflich als Krankenpflegerin arbeitet. Ihre drei Mitstreiterinnen sind dagegen schon im Rentenalter und nutzen ihre freie Zeit, um sich für Kinder zu engagieren.

Finanzierung und Personal organisieren

Zehn aktive „Brotzeit“-Grundschulen gibt es mittlerweile in Ludwigshafen, 15 sollen es bis zum Jahresende werden. 500 Schulen sind bundesweit mit von der Partie, wie Matthias Sontowski, der „Brotzeit“-Projektleiter der Förderregion Vorderpfalz, berichtet. Er lobt die gute Zusammenarbeit mit der Ludwigshafener Stadtverwaltung. Die könne das Projekt zwar nicht finanziell fördern, mache aber organisatorisch alles möglich, um weitere Grundschulen in das Netzwerk aufzunehmen.

Damit spricht Sontowski einen von zwei Pfeilern an, ohne die „Brotzeit“ nicht möglich wäre: Das Projekt wird bisher nur in Bayern, NRW und Hamburg staatlich gefördert. Daher müsse in Städten wie Ludwigshafen die Finanzierung organisiert werden. Das sei zum Beispiel durch Patenschaften von Unternehmen möglich. Außerdem brauche jede Schule ein festes Team von sieben bis zehn Ehrenamtlichen, die in wechselnden Schichten das Frühstück für die Schüler vorbereiten, begleiten und wieder abbauen. Dafür werden rund 2,5 Stunden am frühen Morgen angesetzt. Die Helferinnen – nur sehr wenige Männer engagieren sich beim „Brotzeit-Projekt“ – bekommen für ihren Einsatz eine Ehrenamtspauschale von sieben Euro pro Stunde.

Hunger stillen, Herz ausschütten

Schulleiterin Silke Genzlinger ist froh, dass es das Projekt an der Blies-Grundschule gibt. Sie schätzt, dass 80 Prozent der 234 Schüler morgens ohne Frühstück in die Schule gehen. Zum Beispiel weil die Mütter nachts arbeiten und die Väter schon früh aus dem Haus müssten. Das Frühstück in der Schulmensa werde daher von sehr vielen Kindern gut angenommen. Und auch das Kollegium sei begeistert, weil die Schüler konzentrierter seien, wenn sie gut gefrühstückt haben.

Die ehrenamtlichen Helferinnen betonen, dass die Mädchen und Jungen bei dem Projekt nicht nur ihren Hunger stillen, sondern auch Umgangsformen lernen und manchmal den Frauen mit den roten „Brotzeit“-Schürzen ihr Herz ausschütten. Sie seien sehr dankbar für die Zuwendung, die es zu Hause in der Familie ebenso wie das Frühstücksritual oft nicht gebe.

Thorbens Lieblingsspeise Nutella gibt es übrigens nur freitags. Denn die Schüler sollen beim „Brotzeit“-Projekt nicht nur satt werden, sondern auch lernen, welche Lebensmittel lecker und gleichzeitig gesund sind. Der bei Kindern beliebte Brotaufstrich ist daher eine Ausnahme.

Zur Sache: „Brotzeit“

Das Projekt der Schauspielerin Uschi Glas gibt es seit 15 Jahren: Nachdem die Künstlerin erfahren hatte, dass viele Kinder in Deutschland zu Hause nicht ausreichend versorgt werden, gründete sie im Februar 2009 „Brotzeit“. Der Lebensmittel-Discounter Lidl spendet als Kooperationspartner der ersten Stunde alle für die Kinder benötigten Lebensmittel. Bereits einen Monat später wurde das Frühstück in Büffetform an vier Münchner Grundschulen angeboten. Mittlerweile sind bundesweit rund 500 Schulen dabei. Anfangs kamen die Lebensmittel noch aus der Lidl-Vertriebszentrale zu den Schulen, später wurde eine eigene Lieferlogistik entwickelt. Im Jahr 2025 engagierten sich deutschlandweit 3557 Frühstückshelferinnen für das Projekt, 3,5 Millionen Frühstücke wurden ausgegeben.