Die Familie Enzenauer wird in diesem Jahr die Auszeichnung „Bronzene Eule“ erhalten. Dem Vorschlag von Friesenheims Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) stimmte der Ortsbeirat am Dienstagabend einstimmig zu.

Einnahmen werden gespendet

Die Familie Enzenauer öffnet seit rund 15 Jahren nur anlässlich der Friesenheimer Kerwe das einstige Traditionslokal „Schwarze Katz“, das seit 1970 geschlossen ist. Die Einnahmen spendet sie komplett für einen guten Zweck. „Mit 40 ehrenamtlichen Helfern betreibt die Familie an vier Tagen einen irrsinnigen Aufwand“, begründete Henkel seinen Vorschlag. Überreicht werden soll die Auszeichnung am 24. September, wenn Corona das zulasse, so Henkel. Die Auszeichnung gilt als inoffizielle Ehrenbürgerwürde im Stadtteil und wird an Menschen verliehen, die sich um Friesenheim verdient gemacht haben.