Bei der Europameisterschaft der Gewichtheber in Tirana haben die Sportler des AC Mutterstadt überwiegend starke Leistungen gezeigt und kehrten mit einigen Medaillen zurück.

Den Anfang machte die junge Niederländerin Myrthe Timmermanns aus der Zweiten Mannschaft. In der C- Gruppe der Klasse bis 64 Kilogramm stellte sie bei ihrer ersten EM überhaupt mit 104 kg eine neue Stoßbestleistung auf. Weiter ging es mit Max Lang, dem Titelverteidiger im Stoßen der Klasse bis 73 kg. Für ihn lief der Wettkampf mit nur zwei gültigen Versuchen nicht wie erwartet. Seine 143/175 bedeuteten den fünften Platz in der Gesamtwertung. Bitter für Lang, dass er mit seiner Leistung aus dem Endkampf zumindest die Bronzemedaille gewonnen hätte.

Sehr gut lief die Meisterschaft für Nina Schroth beim Reißen der Frauen bis 81 kg. Mit 101 kg erkämpfte sie die Bronzemedaille. Mit dem Stoßen und nur einem gültigen Versuch über 117 kg war sie nicht ganz zufrieden. Erfolgreichster Athlet aus den Reihen des AC war der Bulgare Hristo Hrostov bei den Herren bis 109 kg. Mit gerissenen 180 kg und gestoßenen 211 kg gewann er alle drei zu vergebenden Europameistertitel. Den Abschluss machte der niederländische Superschwergewichtler Enzo Kuworge. Nach starken 183 kg im Reißen scheiterte er allerdings dreimal an seinem Anfangsgewicht beim Stoßen von 230 kg, so dass er kein Zweikampfergebnis einbringen konnte.