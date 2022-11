Erneut ausgezeichnet. Der TFC 1861 Ludwigshafen hat am Mittwoch erneut den bronzenen Stern des Sports erhalten, den der Verein bereits 2020 gewonnen hatte. Im Beisein der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Winfried Ringwald vom Ludwigshafener Sportverband überreichte Stefan Gärtner, Vorstandsmitglied der VR Bank Rhein-Neckar, dem Vorsitzenden Christian Hanz die Auszeichnung. Ausgezeichnet wurde erneut das TFC Jugendkonzept, welches der damalige TFC-Sportdirektor Norbert Grimmer im Jahr 2018 aus der Taufe gehoben hatte. Die Auszeichnung mit dem bronzenen Stern des Sports in Bronze ist mit 1500 Euro dotiert und ist zugleich Eintrittskarte für die nächste Runde im Wettbewerb um die „Sterne des Sports“ in Silber, welche am kommenden Mittwoch in der Mainzer Staatskanzlei vergeben werden.