Das Ludwigshafener Briefzentrum beteiligt sich an einer bundesweiten Aktion des Konzerns Deutsche Post/DHL und setzt zum „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“ (Idahobit, 17. Mai) ein Zeichen für Vielfalt und beflaggt das Gebäude in der Ernst-Boehe-Straße 23 mit Regenbogenfahnen. Damit wollen die Mitarbeiter deutlich machen, dass sie die Vielfalt unter den Beschäftigten als Bereicherung und große Stärke ansehen. „Bei uns soll sich niemand wegen seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verstecken müssen. Wir wollen ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld und die besten Arbeitsbedingungen für alle“, so ein Konzernsprecher. „Vielfalt leben und Inklusion fördern ist deshalb ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur.“ Bundesweit werden eine Woche lang rund 570 Regenbogenflaggen an mehr als 400 Brief- und Paketzentren sowie Zustellbasen und -stützpunkten gehisst.