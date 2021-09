Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl sollen wegen der Postlaufzeiten ab sofort nur noch persönlich im Briefwahlamt im Rathaus beantragt und abgeholt werden. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Die Anträge können bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, gestellt werden. im Briefwahlamt kann auch vor Ort gewählt werden. Ausnahmsweise ist es außerdem möglich, auch noch bis Sonntag, 26. September, 15 Uhr, Briefwahl zu beantragen. Dies gilt in den Fällen, in denen Wahlberechtigte plötzlich erkranken und deswegen nicht in der Lage sind, persönlich in einem Wahllokal ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbriefe müssen bis spätestens Sonntag, 26. September, 18 Uhr, im Rathaus eingegangen sein, damit die Stimmabgabe gezählt werden kann. Bisher haben in Ludwigshafen rund 39.000 von 100.000 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt.