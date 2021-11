In der Gartenstadt sind laut Polizei am Donnerstagabend ein Briefkasten und ein Mülleimer angezündet worden. Kurz nach 18 Uhr meldete ein Anwohner in der Maudacher Straße, dass sein Briefkasten brenne. Das Feuer habe er selbst gelöscht und so einen Schaden verhindert. Fast zeitgleich wurde ein brennender Mülleimer, ebenfalls in der Maudacher Straße, gemeldet. Auch dessen Besitzer konnte das Feuer selbst löschen. An dem Mülleimer entstand ein Schaden in Höhe von 60 Euro. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus und sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2122.