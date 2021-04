Die Polizei hat am Samstagabend eine 29-jährige Mannheimerin aufgegriffen, die Briefe aus verschiedenen Briefkästen eines Ludwigshafener Mehrfamilienhauses in Süd entwendet und geöffnet haben soll. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Zeugen das verdächtige Verhalten der Frau beobachtet und die Beamten alarmiert. Als die Polizisten die 29-Jährige an der Kreuzung Wittelsbachstraße / Mundenheimer Straße kontrollierten, fanden sie in ihrem Rollkoffer Briefe und Postsendung, die an 19 verschiedene Personen aus Ludwigshafen und Mannheim adressiert waren. Die Frau habe keine Angaben gemacht, wie sie in den Besitz der Briefe gelangte. Die Post wurde sichergestellt. Die Mannheimerin erhielt einen Platzverweis für die Stadt Ludwigshafen bis Sonntag.