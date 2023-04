Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir im Ebertpark Brian Felix getroffen. Der 22-Jährige aus Tansania wohnt seit einem Jahr in der Metropolregion und bereitet sich mit Sprachkursen auf sein Informatikstudium vor.

Ich würde mich gerne mit Ihnen für unsere kleine Interviewreihe unterhalten...

Ich bin mir nicht sicher, ob mein Deutsch dafür ausreicht, aber wir probieren es einfach mal.