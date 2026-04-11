Die Verwaltung macht den armen Menschen in der Bayreuther Straße seit Jahren Versprechungen. Sie warten bisher vergeblich auf ein etwas besseres Leben.

Einige werden sich vielleicht noch erinnern: Anfang 2024 hat die Stadtverwaltung für einige Monate Flüchtlinge in einem ehemaligen Supermarkt ohne Tageslicht in der Walzmühle einquartiert. Ludwigshafen wurden damals über Monate hinweg so viele Menschen aus Krisengebieten zugewiesen, dass sich der Stadtvorstand dafür entschieden hatte, dieses Provisorium mitten in der City für sechs Millionen Euro zu errichten. Bis zu 400 Menschen hätten dort eine vorübergehende Bleibe finden sollen. Aber dazu kam es dann gar nicht nicht.

Die teure Notunterkunft in der Walzmühle, die für viele Schlagzeilen sorgte, war nicht einmal halb ausgelastet. Im Hochsommer desselben Jahres wurde sie wieder aufgelöst, und die Geflüchteten zogen um in ein neues Containerdorf, das in Windeseile am Rand des Einweisungsgebiets in der Bayreuther Straße, dem Einweisungsgebiet für Obdachlose in West, gebaut wurde. Auch diese millionenschwere Containeranlage auf einem Acker sollte nur ein Provisorium für zwei, längstens drei Jahre sein. Das jedenfalls versicherte damals die Stadtspitze.

Häuser bleiben stehen

Demnach müsste die Flüchtlingsunterkunft am Stadtrand im kommenden Jahr wieder aus dem Brennpunkt verschwinden und dort endlich die lange geplante Sanierung der maroden Wohnblöcke starten. Das ist aktuell jedoch nicht mehr geplant: Wie eine Stadtsprecherin auf Anfrage der RHEINPFALZ vielmehr informierte, bleiben die Häuser für Flüchtlinge erst mal stehen. Denn ein Sonderparagraf im Baugesetzbuch erlaube es Kommunen, Unterkünfte für Geflüchtete schneller und auch in Gewerbegebieten zu bauen. Dieser Paragraf gelte bis Ende 2027 mit Option auf Verlängerung bis 31. Dezember 2030.

Das heißt, rechtlich hat die Stadt Ludwigshafen die Möglichkeit, die Unterkünfte bis Ende des Jahrzehnts zu betreiben. Davon war bei der Präsentation des Projekts nicht die Rede. Was hat sich seither geändert? „Aktuell gehen wir davon aus, dass wir die Unterkunft noch so lange benötigen werden“, so die Stadtsprecherin. Dabei werden der Stadt derzeit deutlich weniger Geflüchtete zur Unterbringung zugewiesen als in der ersten Hälfte der 20er-Jahre.

Aus den Augen, aus dem Sinn

Dort am Stadtrand sind die Geflüchteten jedenfalls aus den Augen, aus dem Sinn. Ebenso wie die Menschen in den Obdachlosenunterkünften haben auch diejenigen mit Bleiberecht kaum eine Möglichkeit, aus dem Elendsviertel in reguläre Wohnungen umzuziehen, weil wie in allen Großstädten die Nachfrage nach günstigem Wohnraum in Ludwigshafen viel größer ist als das Angebot. Der Wohnungsneubau stockt zudem seit Jahren. Das sorgt für jede Menge Verdruss und Frustration bei den Betroffenen. Sie haben kaum eine Chance, sich ein besseres Leben aufzubauen.

Auf der Internetseite der Stadt findet sich noch unter der Überschrift „Asylsuchende und Flüchtlinge“ die Dokumentation einer Informationsveranstaltung zur Unterkunft für Geflüchtete in der Bayreuther Straße, die am 21. März 2024 im Pesch-Haus stattgefunden hat. Die damalige Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) erklärte demnach, die Verwaltung stehe wegen der hohen Zuweisungszahlen unter großem Druck. Sie kündigte bei der Anwohnerversammlung eine geplante Verdichtung der Unterkünfte am Rheingönheimer Rampenweg an. Bis das jedoch gelingen könne, brauche es temporäre Unterkünfte an der Bayreuther Straße „für die Dauer von drei Jahren“, erläuterte Steeg.

„Gute Wohnsituation“

Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) berichtete bei der Infoveranstaltung von den geplanten baulichen Verbesserungen im Einweisungsgebiet der Bayreuther Straße. Aufgrund der schlechten baulichen Substanz sollen zunächst die roten Blöcke vollständig abgerissen und anschließend neugebaut werden. Während der Bauzeit sollen die Bewohner in temporären Unterkünften, welche auf der Fläche des Bolzplatzes errichtet werden sollen, unterkommen.

Auch einen Zeitplan hatte der Dezernent parat: „Die Maßnahmen beginnen mit dem Abriss der Häuser Anfang 2025. Der Neubau startet 2025/2026.“ Im Anschluss sollten die weißen Blöcke Schritt für Schritt saniert werden – voraussichtlich 2027 bis 2029. Ziel der Stadt sei es, dass eine gute Wohnsituation geschaffen wird, in der die Menschen angenehm und sicher leben können. Zwei Jahre später sind diese Ankündigungen nur noch Schall und Rauch.

Diese Zeitpläne sind inzwischen ebenso überholt wie die Pläne für den Rückbau des Containerdorfs. Im Rheingönheimer Rampenweg wurden auch keine neuen Flüchtlingsunterkünfte gebaut. Die Bewohner am Stadtrand – viele arme und chronisch kranke Menschen ebenso wie viele Flüchtlinge – müssen sich noch weitere Jahre gedulden. An Versprechen der Politik glauben viele schon lange nicht mehr.

Christiane Vopat Foto: Christiane Vopat